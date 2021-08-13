13 Августа 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Юрий Важенин, депутат думы ХМАО (2016) | Фото: gazprom.ru

"Надо знать жизнь изнутри". Представитель Югры в Совфеде отказался от участия в выборах

Представитель Югры в Совете Федерации Юрий Важенин отказался от участия в предстоящей выборной кампании, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Снял кандидатуру с предвыборной гонки в думу Югры. Сделал это не потому, что какой-то конфликт или что-то такое, а по личным убеждениям. Семья у меня вся переехала из Сургута, жить я там не буду. Чтобы быть достойным представителем в парламенте, надо знать изнутри все болячки населения, избирателей, что я сделать, постоянно не проживая в Югре, не смогу. То есть и представлять округ в Совете Федерации я автоматом не буду. Чем буду заниматься дальше, пока не решил", - сказал Накануне.RU Важенин.

Напомним, в 2016 г. во время своего избрания представителем округа в верхней палате российского парламента, Важенин поблагодарил за доверие, отметив, что его работа в думе Югры – инструмент, позволяющий претворять в жизнь требования избирателей и городов. Делегирование в Совфед делает его инструментом парламентариев, чтобы решать важные вопросы в кратчайший срок.

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Теги: Юрий Важенин, дума ХМАО, Совет Федерации



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