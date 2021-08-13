Вторая пострадавшая умерла после взрыва в автобусе в Воронеже

13 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
взрыв автобуса в Воронеже (2021) | Фото: t.me/vchkogpu

Вторая пострадавшая умерла после взрыва в автобусе в Воронеже

Скончалась еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже.

Как сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале, умерла женщина 1966 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось о 19 пострадавших и одной скончавшейся в реанимации женщине. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел 12 августа вечером, когда автобус стоял на остановке. Эксперты считают, что к трагедии привела неисправность оборудования либо внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: воронеж, взрыв, автобус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.08.2021 09:22 Мск Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 19
Ранее 13.08.2021 07:55 Мск Губернатор Воронежской области предостерег от распространения фейков о взрыве автобуса
Ранее 13.08.2021 07:05 Мск Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже власти обещали компенсацию
Ранее 13.08.2021 06:39 Мск "Четвертое от водителя сиденье". Версия теракта при взрыве автобуса может стать приоритетной
Ранее 13.08.2021 00:02 Мск В Воронеже произошел взрыв пассажирского автобуса


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети