Вторая пострадавшая умерла после взрыва в автобусе в Воронеже

Скончалась еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже.

Как сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале, умерла женщина 1966 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось о 19 пострадавших и одной скончавшейся в реанимации женщине. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел 12 августа вечером, когда автобус стоял на остановке. Эксперты считают, что к трагедии привела неисправность оборудования либо внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

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