13 Августа 2021
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Новороссийск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Новороссийске ввели режим ЧС

В Новороссийске введен режим ЧС из-за сильного дождя, передает РИА Новости. В городской администрации сообщили, что в ближайшие часы и следующие сутки в районе города ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.

"Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Власти просят горожан без необходимости не покидать здания, не выходить на открытую низинную территорию, пляжи. Машины просят припарковать на возвышенностях.

Между тем, стихия уже ударила по Керчи: в городе затоплена часть улиц, городской транспорт не работает, жителей низинных районов попросили приготовиться к возможной эвакуации.

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Теги: новороссийск, чс, ливень, подтопление



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