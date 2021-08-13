Ночной ливень подтопил центральные улицы в Керчи

В Керчи из-за сильных дождей подтопило центральные улицы. Из-за осадков не вышли на линию троллейбусы.

Как сообщили в городской администрации, затоплена территория городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также около ста домов.

Перекресток улиц Самойленко и Борзенко, улица Еременко в районе стадиона имени 50-летия Октября перекрыты.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в Керчи выпало уже две месячные нормы осадков.

Накануне Власти Керчи призвали горожан подготовиться к экстренной эвакуации, после того, как город снова оказался во власти стихии. Эвакуировать могут жителей низменных районов и "районов, подверженных подтоплениям".

Напомним, этим летом Керчь сильно пострадала от паводка. Город был практически полностью затоплен, на очистку улиц, водоканала и т.д. ушла не одна неделя, а многие граждане еще не получили компенсации за материальный ущерб.