СМИ: У главного конструктора "Науки" было подозрение на инсульт после стыковки модуля с МКС

Главный конструктор модуля "Наука" Александр Кузнецов был госпитализирован с подозрением на инсульт после стыковки модуля с МКС, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, во время отправки модуля "Наука" к МКС произошло несколько нештатных ситуаций. Сообщалось о потере телеметрии на некоторое время, также у модуля при стыковке с МКС включился двигатель, из-за чего станция совершила несколько маневров. Позже ситуация была исправлена обратными маневрами с помощью двигателей других модулей, но пришлось отложить старт американского корабля Starliner.