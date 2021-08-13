13 Августа 2021
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Общество В России
(2004) |

СМИ: У главного конструктора "Науки" было подозрение на инсульт после стыковки модуля с МКС

Главный конструктор модуля "Наука" Александр Кузнецов был госпитализирован с подозрением на инсульт после стыковки модуля с МКС, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, во время отправки модуля "Наука" к МКС произошло несколько нештатных ситуаций. Сообщалось о потере телеметрии на некоторое время, также у модуля при стыковке с МКС включился двигатель, из-за чего станция совершила несколько маневров. Позже ситуация была исправлена обратными маневрами с помощью двигателей других модулей, но пришлось отложить старт американского корабля Starliner.

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Теги: инсульт, модуль наука, мкс, стыковка



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