13 Августа 2021
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Общество Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге бывший менеджер получил срок за хищение 7 млн рублей

В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о хищении миллионов рублей. Уральца признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления были совершены в 2018-2019 годах: обвиняемый, имея опыт работы менеджером в сфере оптовых продаж, использовал имеющиеся у него данные фирм по оптовой торговле мясной и рыбной продукцией. Как показало расследование, путем обмана он похитил продукцию трех организаций и одного бизнесмена на сумму более 7 млн рублей.

"В целях конспирации своей преступной деятельности он использовал заранее изготовленные печати организаций, адреса созданных им электронных почт, схожих с наименованиями организаций и абонентские номера, зарегистрированные на неосведомленных о его преступной деятельности лиц", - отметили в надзорном ведомстве.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес мошеннику свой приговор: пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования пострадавших от деятельности афериста.

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Теги: менеджер, мошенник, суд, Екатеринбург



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