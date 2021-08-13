В Тарко-Сале мужчину обвиняют в том, что он заживо сжег свою сестру

В Тарко-Сале местного жителя обвиняют в убийстве собственной сестры, совершенном с особой жестокостью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тело 19-летней девушки было обнаружено 18 апреля 2020 г. во дворе дома в Тарко-Сале. На теле погибшей были следы термических ожогов. Во время проведения следственных мероприятий по выяснению обстоятельств ее гибели было установлено, что накануне между погибшей и ее братом при совместном распитии спиртных напитков во дворе дома, произошел конфликт. Около 5.00 мужчина облил сестру бензином и поджег. Девушка скончалась от ожогового шока.

Днем брат позвонил в полицию и сообщил, что нашел тело сестры. Свою причастность к произошедшему он отрицал, но под давлением собранных доказательств - сознался и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.