13 Августа 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Тарко-Сале мужчину обвиняют в том, что он заживо сжег свою сестру

В Тарко-Сале местного жителя обвиняют в убийстве собственной сестры, совершенном с особой жестокостью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тело 19-летней девушки было обнаружено 18 апреля 2020 г. во дворе дома в Тарко-Сале. На теле погибшей были следы термических ожогов. Во время проведения следственных мероприятий по выяснению обстоятельств ее гибели было установлено, что накануне между погибшей и ее братом при совместном распитии спиртных напитков во дворе дома, произошел конфликт. Около 5.00 мужчина облил сестру бензином и поджег. Девушка скончалась от ожогового шока.

Днем брат позвонил в полицию и сообщил, что нашел тело сестры. Свою причастность к произошедшему он отрицал, но под давлением собранных доказательств - сознался и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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Теги: убийство, брат, сестра, сжег заживо, убийство с особой жестокостью



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