Умер экс-глава коммунистов Ямала

Скончался бывший первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного комитета КПРФ Олег Клементьев, сообщили Накануне.RU в региональном комитете партии.

"Умер первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ с момента его создания до 2014 г., депутат Законодательного Собрания ЯНАО четвёртого и пятого созывов, наш товарищ Олег Петрович Клементьев. Выражаем соболезнования родным и близким Олега Петровича", - говорится в сообщении коммунистов Ямала.

Напомним, осенью 2014 г. глава КПРФ Геннадий Зюганов отправил в отставку Олега Клементьева, который на тот момент был первым секретарем ямальского окружного комитета КПРФ. Его место заняла депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Кукушкина. В 2015 г. Клементьева не допустили до выборов в парламент Ямала, поскольку ему не хватило подписей для самовыдвижения.

Стоит отметить, что, будучи членом КПРФ, Олег Клементьев далеко не всегда проявлял интерес к выборам. В 2012 г. лидер ямальских коммунистов решил не принимать участие в выборах, аргументируя это тем, что его "всё равно не пропустят" и нет смысла работать "на губернатора-единоросса". А в 2014 г. Клементьев заявил, что КПРФ стоит отказаться от участия в выборах губернатора Тюменской области и сосредоточиться на муниципальных кампаниях.