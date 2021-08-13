Умер экс-глава коммунистов Ямала

13 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
Олег Клементьев, депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (2014) | Фото: zsyanao.ru

Умер экс-глава коммунистов Ямала

Скончался бывший первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного комитета КПРФ Олег Клементьев, сообщили Накануне.RU в региональном комитете партии.
Читайте также:

"Умер первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ с момента его создания до 2014 г., депутат Законодательного Собрания ЯНАО четвёртого и пятого созывов, наш товарищ Олег Петрович Клементьев. Выражаем соболезнования родным и близким Олега Петровича", - говорится в сообщении коммунистов Ямала.

Напомним, осенью 2014 г. глава КПРФ Геннадий Зюганов отправил в отставку Олега Клементьева, который на тот момент был первым секретарем ямальского окружного комитета КПРФ. Его место заняла депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Кукушкина. В 2015 г. Клементьева не допустили до выборов в парламент Ямала, поскольку ему не хватило подписей для самовыдвижения.

Стоит отметить, что, будучи членом КПРФ, Олег Клементьев далеко не всегда проявлял интерес к выборам. В 2012 г. лидер ямальских коммунистов решил не принимать участие в выборах, аргументируя это тем, что его "всё равно не пропустят" и нет смысла работать "на губернатора-единоросса". А в 2014 г. Клементьев заявил, что КПРФ стоит отказаться от участия в выборах губернатора Тюменской области и сосредоточиться на муниципальных кампаниях.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Олег Клементьев, КПРФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети