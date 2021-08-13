Суд арестовал подозреваемого в госизмене гендиректора НИП гиперзвуковых систем
Генерального директора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО "НИПГС") Александр Куранов, задержанного по делу о госизмене, уволили из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в 2016 году.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, у Куранова закончился трудовой договор и его решили не продлевать.
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал ученого на два месяца. В суде уточнили, что Куранов имеет статус подозреваемого, других подробностей дела там не сообщили, пишет Regnum.
О задержании Куранов стало известно 12 августа. Как сообщалось, он является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".
На сайте НИИ сообщается, что под руководством Куранова проводятся исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция "Аякс") и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.