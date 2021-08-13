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суд молоток (2012) | Фото:

Суд арестовал подозреваемого в госизмене гендиректора НИП гиперзвуковых систем

Генерального директора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО "НИПГС") Александр Куранов, задержанного по делу о госизмене, уволили из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в 2016 году.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, у Куранова закончился трудовой договор и его решили не продлевать.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал ученого на два месяца. В суде уточнили, что Куранов имеет статус подозреваемого, других подробностей дела там не сообщили, пишет Regnum.

О задержании Куранов стало известно 12 августа. Как сообщалось, он является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".

На сайте НИИ сообщается, что под руководством Куранова проводятся исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция "Аякс") и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.

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Теги: госизмена, Александр Куранов, НИП гиперзвуковых систем



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2021 13:48 Мск В Москве задержан разработчик гиперзвуковых самолетов по делу о госизмене


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