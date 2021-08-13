Биржевые цены на бензин снова обновили исторический рекорд

Оптовая цена бензина АИ-92 на бирже впервые преодолела отметку в 58 тысяч рублей за тонну, установив новый исторический рекорд. Предыдущий был достигнут неделю назад.

Стоимость бензина АИ-95 выросла до 59,4 тысячи рублей за тонну. Правда, дизельное топливо, мазут, авиакеросин немного подешевели. Исходя из этих цен за тонну, оптовая цена литра бензина составляет сегодня около 42 рублей (литр бензина имеет массу чуть более 700 г).

Согласно данным Росстата, по состоянию на 9 августа бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,3% только с начала месяца, а АИ-98 - на 0,6%. С начала года подорожание составило от 5,2% до 6,3% (дизтопливо - на 0,3% и 3,6% соответственно).

В настоящее время средняя по России цена бензина АИ-92 составляет 46 рублей, АИ-95 - 50 рублей, АИ-98 - 57 рублей, дизтоплива - 50,5 рублей. По регионам цены сильно различаются. Самый дорогой бензин в Анадыре - 63 рубля за литр АИ-95, Магадане (60,5), удаленных городах Дальнего Востока (57) и Крыма (54). Меньше всего стоит бензин в Барнауле (45), Томске и Челябинске (46).

По сравнению с концом 2019 года бензин подорожал уже на 8-9%. Ускорение началось с января 2021 года.

На встрече с участниками рынка 10 августа зампредседателя Правительства РФ Александр Новак не исключил новых ограничений на топливном рынке для стабилизации цен. При этом более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации, подчеркнул он. Однако сейчас, по его мнению, на рынке начался тренд на понижение биржевых цен и в ближайшее время ситуация нормализуется.

Напомним, Кабмин не стал вводить запрет на экспорт бензина. Также не было принято решения о заморозке цен. Ранее Минэнерго обратилось в правительство РФ с предложением в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт.