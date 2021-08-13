Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 19

В Воронеже до 19 увеличилось число пострадавших при взрыве в автобусе, все они госпитализированы. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось о 18 пострадавших и одной скончавшейся в реанимации женщине.

Восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семи оказана амбулаторная помощь, передает "Интерфакс".

Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел накануне вечером, когда автобус стоял на остановке.

Эксперты считают, что к трагедии привела неисправность оборудования либо внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Об этом сообщили в правоохранительных органах.





По результатам экспресс-анализа следы взрывчатых веществ не обнаружены. По предварительным данным, взрыв произошёл в районе бензобака в левой части автобуса.