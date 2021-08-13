Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 19
В Воронеже до 19 увеличилось число пострадавших при взрыве в автобусе, все они госпитализированы. Состояние троих оценивается как тяжелое.
Напомним, ранее сообщалось о 18 пострадавших и одной скончавшейся в реанимации женщине.
Восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семи оказана амбулаторная помощь, передает "Интерфакс".
Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел накануне вечером, когда автобус стоял на остановке.