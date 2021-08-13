13 Августа 2021
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Общество Челябинская область
погребение, Степное-1, (2021) | Фото: пресс-служба ЧелГУ

Челябинские археологи нашли 17 младенческих погребений бронзового века

В Челябинской области археологии при раскопках кургана в могильнике Степное-1 обнаружили 17 младенческих погребений и два взрослых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского государственного университета.

Степное расположено при укреплённом поселении аркаимского типа и является самым крупным могильником синташтинской культуры, известным на сегодняшний день.

Как рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, для синташтинских курганов такое количество детских захоронений не характерно, поскольку в них обычно представлены подростки и взрослые. Основная часть погребений принадлежит младенцам в возрасте до года. Почти в каждой могиле имелись следы жертвоприношений животных — овец и кок.

погребение, Степное-1,(2021)|Фото: пресс-служба ЧелГУ

Взрослые погребения принадлежат мужчине 45-55 лет и женщине 25-35. Мужское погребение было полностью разграблено, но содержало остатки скелета и многочисленные остатки жертвоприношений животных, в том числе лошади и собаки.

Также во время раскопок рва укрепленного поселения Степное археологи нашли останки женщины с младенцем.

"Как отмечают ученые, это нетипичное место для погребения. Теперь им предстоит выяснить, что оно означает и как связано с найденным ранее здесь захоронением младенца, поскольку обнаружить на одном небольшом участке поселения вне жилищ такое количество человеческих останков – случай уникальный", - рассказали в пресс-службе вуза.

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Теги: раскопки, погребения, археолог,



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