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Общество Свердловская область
труба трубы опрессовка опрессовки жкх коммунальная авария свищ фонтан (2008) | Фото: Накануне.RU

На четвертом этапе опрессовок в Екатеринбурге выявили 12 повреждений

В Екатеринбурге завершился четвертый и последний в этом году централизованный этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Обнаружены повреждения.

Напомним, испытания проходили с 9 по 13 августа. Опрессовки проводились давлением выше рабочего, а температура воды не превышала 40 градусов, что определено техническими и нормативными требованиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, по итогам четвертого этапа выявлено 12 повреждений трубопроводов. Они произошли в районе улиц Красноармейская, Академическая, Большакова, Черепанова, Хохрякова, Вайнера и Садовая.

"Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений. По вопросам отсутствия горячего водоснабжения просьба обращаться в организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства", - добавили в компании.

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Теги: опрессовки, итоги, четвертый этап, Екатеринбург



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