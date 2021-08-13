На четвертом этапе опрессовок в Екатеринбурге выявили 12 повреждений

В Екатеринбурге завершился четвертый и последний в этом году централизованный этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Обнаружены повреждения.

Напомним, испытания проходили с 9 по 13 августа. Опрессовки проводились давлением выше рабочего, а температура воды не превышала 40 градусов, что определено техническими и нормативными требованиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, по итогам четвертого этапа выявлено 12 повреждений трубопроводов. Они произошли в районе улиц Красноармейская, Академическая, Большакова, Черепанова, Хохрякова, Вайнера и Садовая.

"Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений. По вопросам отсутствия горячего водоснабжения просьба обращаться в организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства", - добавили в компании.