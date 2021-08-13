13 Августа 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск (2009) | Фото: Накануне.ru

В Югре количество умерших от коронавируса перевалило за тысячу

В ХМАО за сутки умерли три носителя коронавируса. Всего умерших от инфекции в округе – 1 тыс. 2, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

За последние сутки новая инфекция подтвердилась в округе у 172 инфицированных (всего – у 67 тыс. 706). Больше всего – в Сургуте (39), Нижневартовске (25), Нефтеюганске (17).

Напомним, 12 августа стало известно о том, что коронавирусом заболел глава Белоярского района округа Сергей Маненков.

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Теги: Югра, коронавирус, умершие



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Ранее 22.05.2020 09:18 Мск Губернатор Югры закрыла Лянтор, Фёдоровский и Нежнесортымский из-за разгула коронавируса
Ранее 21.05.2020 13:00 Мск От Нягани до Нижневартовска. Озвучена география распространения суточного прироста больных коронавирусом в Югре
Ранее 21.05.2020 09:28 Мск В Югре девять пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции лёгких
Ранее 20.05.2020 12:30 Мск В Югре скончался еще один пациент с коронавирусом
Ранее 20.05.2020 09:05 Мск В Сургутском районе на фоне роста числа больных коронавирусом увеличат количество коек в больницах
Ранее 19.05.2020 16:00 Мск В Нефтеюганске в распределительном центре "Монетки" - вспышка коронавируса
Ранее 19.05.2020 09:41 Мск В отделении Нижневартовской детской больницы введен карантин из-за коронавируса
Ранее 19.05.2020 08:10 Мск В одном из районов Югры могут ограничить въезд-выезд в город и два посёлка
Ранее 17.05.2020 12:22 Мск Коронавирус подтвердился у 34 сотрудников "Сургутнефтегаза" в Югре
Ранее 15.05.2020 08:15 Мск Комарова утвердила план поэтапного снятия "коронавирусных" ограничений
Ранее 14.05.2020 14:18 Мск В Югру прибыла вторая 10-тонная партия средств индивидуальной защиты для врачей
Ранее 14.05.2020 13:53 Мск В ХМАО зафиксированы еще два летальных случая от коронавируса
Ранее 14.05.2020 09:19 Мск В Югре - 61 новый случай коронавируса
Ранее 14.05.2020 08:59 Мск Число "тяжелых" пациентов с коронавирусом в Югре возросло до 19
Ранее 13.05.2020 09:47 Мск В Югре был зафиксирован очаг заражения коронавирусом на месторождении "Сургутнефтегаза"
Ранее 13.05.2020 08:55 Мск В Югре начал работать еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом
Ранее 12.05.2020 15:19 Мск Губернатор Югры рассказала, что мешает округу ввести первый этап снятия "коронавирусных" ограничений
Ранее 12.05.2020 10:52 Мск В Сургут прибыл первый борт с 10 тоннами средств защиты для врачей
Ранее 12.05.2020 07:54 Мск В Югре 16 носителей коронавируса – в тяжёлом состоянии, из них девять – на ИВЛ
Ранее 11.05.2020 14:05 Мск В ХМАО умер шестой пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19
Ранее 09.05.2020 08:52 Мск В Югре продлили режим "самоизоляции" до конца мая
Ранее 06.05.2020 08:50 Мск Еще шесть югорчан излечились от коронавируса
Ранее 04.05.2020 12:45 Мск Несовершеннолетняя девушка прилетела в Нижневартовск , скрыв информацию о подтвержденном у нее COVID-19
Ранее 30.04.2020 15:57 Мск Медикам Югры, работающим с коронавирусными пациентами, выплатят больше миллиарда
Ранее 30.04.2020 15:43 Мск Югорчане из-за вспышки коронавируса могут рассчитывать на выплату из семейного капитала
Ранее 30.04.2020 11:42 Мск Власти ХМАО оценили помощь мегионских нефтяников в борьбе с COVID-19
Ранее 29.04.2020 13:27 Мск В Нефтеюганске скончался пациент с коронавирусом
Ранее 27.04.2020 15:11 Мск Наталья Комарова заявила о резерве в 631 койку для больных коронавирусом
Ранее 26.04.2020 14:30 Мск В Югре скончался второй пациент с подтвержденным коронавирусом
Ранее 24.04.2020 13:20 Мск В Нижневартовске продлена вахта для приезжих
Ранее 24.04.2020 10:10 Мск В Югре от коронавируса излечились еще пять человек
Ранее 22.04.2020 14:54 Мск Трое из шести заболевших коронавирусом в Югре - дети
Ранее 20.04.2020 19:45 Мск Ханты-Мансийская епархия передала медикам 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Ранее 20.04.2020 14:00 Мск В Югре дополнительно развернут 160 коек для пациентов с коронавирусом
Ранее 20.04.2020 08:20 Мск В Сургуте скончалась пациентка с коронавирусом. Первый случай гибели от COVID-19 в Югре
Ранее 18.04.2020 11:28 Мск В Югре за сутки выявлено 33 человека с коронавирусом
Ранее 16.04.2020 12:45 Мск Югра наращивает объемы исследований коронавирусной инфекции
Ранее 16.04.2020 12:00 Мск У большинства югорчан коронавирус проходит бессимптомно
Ранее 16.04.2020 10:55 Мск В Югре – 39 новых пациентов с COVID-19
Ранее 15.04.2020 15:37 Мск В Югре вслед за Москвой вводят цифровые пропуска. Это объяснили необходимостью поиска "контактных"
Ранее 15.04.2020 13:42 Мск В Югре коронавирус "добрался" до Нижневартовска и Лангепаса
Ранее 15.04.2020 08:17 Мск Сотрудников "Славнефть-Мегионнефтегаза" начали массово тестировать на коронавирус
Ранее 14.04.2020 14:47 Мск Мэр Мегиона - о "закрытии" города: Пора дать ответ на бесстрашие жителей
Ранее 14.04.2020 14:01 Мск Роспотребнадзор: Коронавирус в Югру завезли из Доминиканы, Таиланда и Москвы
Ранее 14.04.2020 10:56 Мск В Югре выросло число больных коронавирусом
Ранее 13.04.2020 14:00 Мск Власти Нижневартовского района накормили вахтовиков из посёлка Вах, у коллег которых подтвердился коронавирус
Ранее 11.04.2020 12:40 Мск Губернатор Югры о режиме самоизоляции: Сокращение контактов – сильное испытание для меня
Ранее 10.04.2020 15:20 Мск В Югре возбуждено 62 "административки" за нарушение режима самоизоляции
Ранее 10.04.2020 10:21 Мск В Югре разрешили работать салонам красоты, автомастерским и нотариальным конторам
Ранее 08.04.2020 12:54 Мск Новые случаи коронавируса в Югре зафиксированы в Нижневартовском районе и Мегионе
Ранее 08.04.2020 11:07 Мск В Югре число заболевших коронавирусом возросло до 41
Ранее 08.04.2020 08:20 Мск Для больниц Югры куплены 1,2 миллиона масок
Ранее 07.04.2020 14:35 Мск В Югре установлены пять КПП на въездах в округ. "Ограничений движения нет"
Ранее 07.04.2020 13:00 Мск На въезде в Югру установлен блокпост
Ранее 07.04.2020 12:42 Мск Два больных коронавирусом в Югре находятся в тяжёлом состоянии
Ранее 06.04.2020 15:55 Мск Работа на Приобском месторождении в Югре, где подтверждены шесть случаев COVID-19, идёт в штатном режиме
Ранее 06.04.2020 12:20 Мск Фонд капремонта Югры из-за коронавируса прекращает все работы
Ранее 29.03.2020 13:25 Мск Губернатор Югры оценила работу окружной клинической больницы в условиях повышенной готовности
Ранее 27.03.2020 14:50 Мск В Югре на месяц закрывают учреждения культуры и спорта
Ранее 24.03.2020 14:49 Мск Комарова: У муниципалитетов должен быть неснижаемый 14-дневный запас товаров первой необходимости
Ранее 19.03.2020 15:00 Мск Глава Югры предложила нефтяникам отпустить в отпуск рабочих, в семьях которых есть дошкольники
Ранее 19.03.2020 07:35 Мск В Югре введён режим повышенной готовности


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