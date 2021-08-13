В Югре количество умерших от коронавируса перевалило за тысячу

В ХМАО за сутки умерли три носителя коронавируса. Всего умерших от инфекции в округе – 1 тыс. 2, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

За последние сутки новая инфекция подтвердилась в округе у 172 инфицированных (всего – у 67 тыс. 706). Больше всего – в Сургуте (39), Нижневартовске (25), Нефтеюганске (17).

Напомним, 12 августа стало известно о том, что коронавирусом заболел глава Белоярского района округа Сергей Маненков.