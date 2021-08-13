13 Августа 2021
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Водолазы на месте рухнувшего в Курильское озеро Ми-8 (2021) | Фото: t.me/amur_mash

Крушение Ми-8 не отразилось на экосистеме Курильского озера

Крушение вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке не отразилось на экосистеме водоема, сообщил директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок.

По его словам, специалисты провели обследование береговой линии озера. Масляных пятен, которые могли бы появиться в результате утечки керосина, не обнаружено.

Ми-8 с туристами упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек, спасено восемь. Поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали до утра.

С утра 13 августа были возобновлены поисково-спасательные работы. Сейчас разрабатывается план по подъему вертолета со дна озера – это планируется сделать с помощью понтонов.

На месте ЧП работают представители МЧС, аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота и Кроноцкого заповедника. С помощью глубоководного оборудования обследуется дно озера на глубине 137−140 метров, пишет Regnum.

При этом, по данным МЧС, вертолет предположительно лежит на глубине 145 метров в 700 метрах от берега.

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Теги: ми-8, камчатка, вертолет, курильское озеро



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