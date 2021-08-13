13 Августа 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дарья Эйсфельд (2017) | Фото: business-class.su

Депутату заксобрания Прикамья отказали в регистрации на выборах из-за недействительных подписей

Депутат заксобрания Дарья Эйсфельд не смогла собрать необходимое число подписей в свою поддержку. Информацию Накануне.RU подтвердили в крайизбиркоме.

Депутат сдала 2110 подписей. Из них были проверены 393, недействительными признаны 59 подписей. То есть у кандидата из отобранных посредством случайной выборки подписей избирателей выявлено 15,1% недействительных подписей. При этом по закону допускается не более 5% недействительных подписей. В регистрации Эйсфельд было отказано.

Дарья Эйсфельд пыталась избраться от партии "Новые люди" по округу №7.

Депутатом заксобрания она впервые стала в 2012 г. В 2016 г. возглавила реготделение "Справедливой России" и была избрана в краевой парламент по партийным спискам, стала руководителем одноименной фракции заксобрания. Однако позднее у Эйсфельд возник конфликт с руководством партии и она ушла из "СР".

Свой выход депутат объяснила тем, что якобы к руководству региональным отделением пришли некие "лица, недовольные результатами избирательной кампании 2016 года". По словам Эйсфельд, эти "лица" якобы вместо поиска решений проблем прикамцев и повышения имиджа партии занялись популизмом, скандальным самопиаром и пошли по пути конфронтации.

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Теги: Дарья Эйсфельд, Справедливая Россия, Новые люди, выборы, подписи



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