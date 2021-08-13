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Общество За рубежом
Бритни Спирс (2020) | Фото: instagram.com/britneyspears

Отец Бритни Спирс заявил о готовности отказаться от опеки над ней

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми готов отказаться от опеки над дочерью. Он был назначен судом опекуном девушки в 2008 году – после ряда скандальных психических срывов артистки.
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В заявлении, которое Джейми Спирс направил в суд, он соглашается по истечении "переходного периода" передать полномочия другому опекуну. В этом же документе мужчина яростно обличает адвокатов дочери, которые недавно пошли в новую "атаку" на него.

Глава юридической команды Бритни Мэттью Розенгарт сообщил, что приветствует решение отца его подопечной.

За последние несколько месяцев Бритни Спирс направила в суд несколько жалоб, в которых просит освободить ее от опеки отца (и вообще вернуть ей статус дееспособной). Девушка заявляла в суде, что отец лишил ее свободы и права выбора, заставил провести гинекологические манипуляции, чтобы артистка не могла забеременеть, не разрешает ей выйти замуж за бойфренда, заставлял ее выходить на сцену, а также позволял накачивать Бритни сильнодействующими препаратами, от которых она становилась "овощем".

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Теги: бритни спирс, опека, джейми спирс



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Ранее 13.05.2019 09:30 Мск 37-летняя Бритни Спирс пытается в суде избавиться от опекунства отца


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