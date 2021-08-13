13 Августа 2021
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Валерий Меладзе (2021) | Фото: instagram.com/meladzevalerian

"Желаю удачи, мира, любви": Валерий Меладзе поздравил Екатеринбург с Днем города

Известный певец Валерий Меладзе поздравил Екатеринбург с предстоящим 298-летием.

Как передает корреспондент Накануне.RU, видеопоздравление в сторис своего Instagram сегодня опубликовал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"От всей души поздравляю всех екатеринбуржцев с Днем города! Желаю всем вам, друзья, крепкого здоровья, удачи, мира, любви! А Екатеринбургу от всей души желаю процветания!", - сказал в своем поздравлении артист.

Напомним, уральская столица отметит свое 298-летие завтра, 14 августа. В этом году из-за ситуации с коронавирусом не будет ни масштабного праздника, ни дневных гуляний, ни салюта. Ранее мэр Алексей Орлов сообщил, куда будут направлены средства, которые удалось сэкономить на праздновании Дня города.

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Теги: Меладзе, День города, Екатеринбург



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