13 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Конопляное поле, уничтожение, Екатеринбург, Сибирский тракт (2017) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Евгений Куйвашев предложил выращивать коноплю для пополнения свердловского бюджета

На Среднем Урале будут снова выращивать техническую коноплю. Об этом в своем Instagram написал глава региона Евгений Куйвашев. по его словам, данная практика станет очередным способом пополнить областной бюджет.

"Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю... А если серьезно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы действительно попробуем ее выращивать", - заявил губернатор.

Напомним, что в феврале прошлого года правительство РФ установило сорта наркосодержащих растений - мака и конопли, которые можно выращивать в медицинских и промышленных целях. В медицинских целях - "с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ". В промышленных целях культивировать коноплю можно с содержанием тетрагидроканнабиола не более 0,1%, а мак - с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6%.

Наркосодержащищие растения могут культивировать юрлица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.

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Теги: Куйвашев, конопля, бюджет



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