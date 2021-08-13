Лесной пожар подошел к Якутску

В Якутии лесной пожар подошел к столице республики, сообщил экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев.

Для борьбы с огнем задействуют вертолеты и бульдозеры, пишет Regnum.

Кроме того, сохраняется угроза распространения лесных пожаров на 13 населенных пунктов. На особом контроле село Орто-Сурт Горного района, к которому пожары подошли с двух сторон.

По данным Минприроды, обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной, показатели превысили данные 2020 года.

Ранее сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) России объявил о сборе средств на помощь в тушении пожаров на заповедных зонах в Якутии. Планируется собрать не меньше 4,2 млн рублей, которое пойдет на оборудование для борьбы с огнем.