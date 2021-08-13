13 Августа 2021
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Общество В России
лесной пожар в Башкирии (2021) | Фото: t.me/kushtay

Зюганов: "Почему в Финляндии и Белоруссии лес не горит, а в России – горит?"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов видит причину катастрофических лесных пожаров в отсутствии лесников. При должном надзоре за лесом таких жутких ситуаций, как в Якутии, не происходит.

"В советское время лес был народным богатством. Сегодня его раздали упырям, а они с ним что хотят, то и делают, - пишет Зюганов в своем Telegram-канале. - Раньше в Якутии было 1500 лесников. Над лесом летали 1200 самолетов. Они реагировали на любой костерок. Сегодня осталось 15 лесников и 1 самолет!".

Зюганов призвал ввести чрезвычайное положение в связи с пожарами: "Страна горит от Владивостока до Карелии. Почему в Финляндии при этом пожаров нет? Почему в Белоруссии не горит, а в России горит? Да потому, что в маленькой Белоруссии лесников больше, чем у нас!".

Добавим, что в Белоруссии есть Министерство лесного хозяйства. В Белоруссии лесистость составляет 40,1% территории, в России – 46,4%.

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Теги: лесные пожары, министерство лесного хозяйства, геннадий зюганов



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