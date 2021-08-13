В Челябинскую область снова пришел дым от лесных пожаров в Якутии

В Челябинской области из-за метеорологических условий продолжается занос дыма от лесных пожаров из Якутии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Слабый ветер и ночная инверсия способствуют застою воздуха и накоплению загрязнителей в нижних слоях атмосферы от природных пожаров и промышленных предприятий. В регионе с ночь наблюдается в воздухе повышение концентраций взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое.

Предприятиям поручили снизить выбросы в атмосферный воздух, ограничить строительные и ремонтные работы на улице, сжигание листвы и иных отходов. Южноуральцам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты и употреблять больше воды.

Министерством экологии будет организован непрерывный мониторинг ситуации.

Напомним, 9 августа дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинскую область. В некоторых населенных пунктах ощущался запах гари, в том числе и в Челябинске.