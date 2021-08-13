13 Августа 2021
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Политика Свердловская область
Баннер депутата Анастасии Павлюченковой (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появились баннеры еще одного "волнующегося" кандидата

На улицах Екатеринбурга появились баннеры кандидата от партии "Справедливая Россия - За правду" Анастасии Павлюченковой. Как передает корреспондент Накануне.RU, они похожи на баннеры с участием губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее в городе можно было встретить изображения главы региона с различными слоганами о том, что "волнует каждого из нас" - цены, работа, дети, здоровье. Теперь екатеринбуржцы заметили на улицах баннеры Павлюченковой со слоганом "Здоровье меня тоже волнует".

Баннер депутата Анастасии Павлюченковой(2021)|Фото: Накануне.RU

Примечательно, что в случае с Анастасией указана партия, которую она представляет. Евгений Куйвашев на своих плакатах пока предпочитает обходиться без партийной символики. При этом губернатор возглавляет список "Единой России" на выборах в Госдуму.

Евгений Куйвашев(2021)|Фото: Накануне.RU

По всей видимости, с главой Среднего Урала работают технологи "Справедливой России", которую в регионе "курирует" близкий к Куйвашеву бизнесмен Виталий Кочетков. Поэтому неудивительно, что баннеры губернатора и Анастасии Павлюченковой оказались так сильно похожи.

Ранее мы писали, что в Хабаровском крае ЛДПР-овец Михаил Дегтярев использует в предвыборной кампании лозунг "Дела важнее слов", который заметили у "единороссов" в других регионах.

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Теги: Куйвашев, Павлюченкова, баннеры, Екатеринбург



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