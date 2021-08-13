Провальный старт. Оба российских клуба выбыли из Лиги конференций в первом же раунде

Российские футбольные клубы провально стартовали в нынешнем еврокубковом сезоне. После неудачи Спартака в Лиге чемпионов UEFA два российских клуба вылетело из Лиги конференций.

"Рубин" в ответном матче третьего квалификационного раунда турнира проиграл польскому "Ракуву" со счётом 0:1.

Матч в Казани продолжился в дополнительное время, поскольку основное время обеих встреч завершилось вничью 0:0. В начале второго дополнительного тайма вторую жёлтую карточку получил защитник российского клуба Илья Самошников и казанцам пришлось доигрывать встречу вдесятером. Победу гостям принёс единственный мяч на 111-й минуте игры: отличился Владислав Гутковский. "Рубин" мог спасти игру, однако на последней минуте дополнительного времени Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

"Сочи" на выезде в Белграде уступил "Партизану".

Оба матча между российской и сербской командой завершились вничью (1:1 и 2:2). Исход противостояния решался в серии пенальти, где всё решили промахи Ибрагима Цаллагова и Родриго. В итоге "Партизан" идёт дальше, а "Сочи" вслед за "Рубином" прощается с дебютировавшей Лигой конференций.

Россия же продолжает стремительное падение в таблице коэффициентов UEFA, где нас уже обошла Шотландия. В спину дышат Австрия и Украина и недалеко вылет из первой десятки, ведь уже два из пяти российских клубов завершили выступление в еврокубках в этом сезоне.