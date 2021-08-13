Член олимпийской сборной России сдал положительный тест на допинг

Допинг проба российского триатлониста Игоря Полянского, выступавшего на Олимпиаде в Токио, оказалась положительной, передает РБК со ссылкой на Международный союз триатлонистов. В пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Отмечается, что проба была взята во внесоревновательный период, тогда Полянский находился на сборах во Владивостоке. Результаты своей пробы он узнал 5 августа.

Сейчас триатлонист может запросить анализ пробы и оспорить временное отстранение от соревнований.

Полянский в индивидуальной гонке стал 43-м на Олимпиаде, в смешанной эстафете российская команда заняла 14-е место.

Напомним, Россия находится под санкциями Всемирного антидопингового агентства и будет еще одну Олимпиаду выступать не под триколором, а под флагом Олимпийского комитета России.