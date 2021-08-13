Губернатор Воронежской области предостерег от распространения фейков о взрыве автобуса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерег от распространения фейков о версиях взрыва автобуса в Воронеже.

"Предостерегаю от распространения фейковой информации об этой трагедии: подобный контент будет отправляться в правоохранительные органы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также Гусев сообщил, что будут выделены компенсации пострадавшим при взрыве автобуса в краевом центре, а также оказана полноценная медицинская помощь.

Губернатор поручил проверить весь пассажирский транспорт в области. Проверки стартуют с 13 августа.

По последним данным, один человек погиб, еще 17 пострадали.

RT со ссылкой на источник передает, что переоборудование автобуса с бензинового на газовое топливо могло осуществляться незаконно. На месте взрыва не обнаружили поражающих элементов.

Вместе с тем версия о теракте не отменяется полностью. По словам источника, неизвестные могли использовать безоболочное взрывное устройство.