13 Августа 2021
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Взрыв автобуса в Воронеже (2021) | Фото: ТАСС

Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже власти обещали компенсацию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что будут выделены компенсации пострадавшим при взрыве автобуса в краевом центре.

В своем Telegram-канале он написал, что будет выработан механизм оказания полноценной медицинской помощи пострадавшим. При этом сумма компенсации пока не определена. С пострадавшими и родственниками бесплатно будут работать психологи.

По последним данным, один человек погиб, еще 17 пострадали. Гусев поручил проверить весь пассажирский транспорт в области. Проверки стартуют с 13 августа.

Напомним, версия теракта при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже может стать приоритетной.

В ходе следственного эксперимента в автобусе, аналогичном взорвавшемуся, специалисты уделяли внимание четвертому от водителя сиденью, под которым, как предполагается, и произошел взрыв.

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Теги: Воронеж, автобус, взрыв



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Развитие сюжета:

Ранее 13.08.2021 07:55 Мск Губернатор Воронежской области предостерег от распространения фейков о взрыве автобуса

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