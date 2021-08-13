Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже власти обещали компенсацию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что будут выделены компенсации пострадавшим при взрыве автобуса в краевом центре.

В своем Telegram-канале он написал, что будет выработан механизм оказания полноценной медицинской помощи пострадавшим. При этом сумма компенсации пока не определена. С пострадавшими и родственниками бесплатно будут работать психологи.

По последним данным, один человек погиб, еще 17 пострадали. Гусев поручил проверить весь пассажирский транспорт в области. Проверки стартуют с 13 августа.

Напомним, версия теракта при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже может стать приоритетной.

В ходе следственного эксперимента в автобусе, аналогичном взорвавшемуся, специалисты уделяли внимание четвертому от водителя сиденью, под которым, как предполагается, и произошел взрыв.