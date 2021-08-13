13 Августа 2021
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Происшествия В России
взрыв автобуса в Воронеже (2021) | Фото: СКР

"Четвертое от водителя сиденье". Версия теракта при взрыве автобуса может стать приоритетной

Версия теракта при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже может стать приоритетной.

В ходе следственного эксперимента в автобусе, аналогичном взорвавшемуся, специалисты уделяли внимание четвертому от водителя сиденью, под которым, как предполагается, и произошел взрыв, об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. По данным канала, версия взрыва газа отошла в конец списка приоритетных версий, а на главное место может выйти версия теракта.

Координирует работу на месте взрыва Национальный антитеррористический комитет (НАК). Последний раз такое было в 2017 году после взрыва в Санкт-Петербурге.

взрыв автобуса в Воронеже(2021)|Фото: t.me/vchkogpu

Ранее на видео взрыва попало, как женщина доводит подростка до автобуса, передает ему пакет, с которым парень заходит внутрь салона. Женщина стремительно уходит, раздается взрыв, но она даже не оглянулась.

Напомним, в пассажирском автобусе в Воронеже при посадке пассажиров взорвался газовый баллон. Пострадали 14 человек, которые госпитализированы в медицинские учреждения, одна из пострадавших в последующем скончалась. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

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Теги: взрыв автобуса в Воронеже, теракт, газовый баллон



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Ранее 13.08.2021 07:55 Мск Губернатор Воронежской области предостерег от распространения фейков о взрыве автобуса
Ранее 13.08.2021 07:05 Мск Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже власти обещали компенсацию


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