"Четвертое от водителя сиденье". Версия теракта при взрыве автобуса может стать приоритетной

Версия теракта при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже может стать приоритетной.

В ходе следственного эксперимента в автобусе, аналогичном взорвавшемуся, специалисты уделяли внимание четвертому от водителя сиденью, под которым, как предполагается, и произошел взрыв, об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. По данным канала, версия взрыва газа отошла в конец списка приоритетных версий, а на главное место может выйти версия теракта.

Координирует работу на месте взрыва Национальный антитеррористический комитет (НАК). Последний раз такое было в 2017 году после взрыва в Санкт-Петербурге.

Ранее на видео взрыва попало, как женщина доводит подростка до автобуса, передает ему пакет, с которым парень заходит внутрь салона. Женщина стремительно уходит, раздается взрыв, но она даже не оглянулась.

Напомним, в пассажирском автобусе в Воронеже при посадке пассажиров взорвался газовый баллон. Пострадали 14 человек, которые госпитализированы в медицинские учреждения, одна из пострадавших в последующем скончалась. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.