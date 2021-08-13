13 Августа 2021
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"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

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Экономика В России За рубежом Москва
коллаж, российская зарубежная недвижимость (2021) | Фото: Накануне.RU

Исследование: Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья

Средняя стоимость элитной недвижимости в мире по итогам первого полугодия текущего года выросла на 3,9%.

Согласно исследованию агентства Savills, которое охватывает 30 городов, это самый высокий показатель с конца 2016 года.

На первых местах в рейтинге значатся Шанхай, Ханчжоу и Лос-Анджелес, где премиальные квартиры и апартаменты за шесть месяцев 2021 года подорожали на 13,7, 13,2 и 12%.

Москва расположилась на седьмом месте. В российском мегаполисе цены на элитное жилье выросли на 6,6%. Таким образом, столица РФ стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе.

Абсолютные цифры компания не разглашает. По итогам аналогичного периода прошлого года Москва занимала также самое место, однако, цены на дорогую недвижимость снизились на 2%, пишут "Ведомости".

Ранее Москва и Санкт-Петербург по итогам первого квартала вошли в первую десятку мирового рейтинга роста цен на вторичное жилье.

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Теги: Москва, жилье, недвижимость



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