Исследование: Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья

Средняя стоимость элитной недвижимости в мире по итогам первого полугодия текущего года выросла на 3,9%.

Согласно исследованию агентства Savills, которое охватывает 30 городов, это самый высокий показатель с конца 2016 года.

На первых местах в рейтинге значатся Шанхай, Ханчжоу и Лос-Анджелес, где премиальные квартиры и апартаменты за шесть месяцев 2021 года подорожали на 13,7, 13,2 и 12%.

Москва расположилась на седьмом месте. В российском мегаполисе цены на элитное жилье выросли на 6,6%. Таким образом, столица РФ стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе.

Абсолютные цифры компания не разглашает. По итогам аналогичного периода прошлого года Москва занимала также самое место, однако, цены на дорогую недвижимость снизились на 2%, пишут "Ведомости".

Ранее Москва и Санкт-Петербург по итогам первого квартала вошли в первую десятку мирового рейтинга роста цен на вторичное жилье.