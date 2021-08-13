В одном из частных домов Челябинска ликвидировали казино

В Челябинской области инициировано уголовное дело по факту незаконной организации и проведению азартных игр.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, в одном из частных домов злоумышленники организовали проведение азартных игр с использованием компьютерного оборудования и игровых автоматов. В рамках дела изъято значительное количество игровых автоматов и системных блоков, а также крупная сумма денег.

Преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

У следствия есть основания полагать о причастности к совершенному преступлению конкретных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.