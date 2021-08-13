ДТП в Ярославле: трое погибших

Три человека погибли, еще один госпитализирован в результате автоаварии в Ярославле.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по региону, ДТП случилось 12 августа около 17.27 в Угличском районе на трассе Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец", где столкнулись Volvo и Great Wall. В результате аварии на месте погибли трое мужчин. С травмами медики госпитализировали женщину.

Детали происшествия выясняет прокуратура.

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