Росавиация проверит компанию "Витязь-Аэро" после крушения вертолета на Камчатке

Росавиация проведет проверку компании "Витязь-Аэро" после падения Ми-8 на Камчатке.

Комиссия ведомства вылетела в Петропавловск-Камчатский и с 13 августа будет проводить внеплановую проверку авиационной компании, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, также проверку "Витязь-Аэро" проведет Ространснадзор.

Ми-8 упал в воду Курильского озера на Камчатке. На борту находилось 16 человек, спасено восемь. Поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали до утра.