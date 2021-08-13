13 Августа 2021
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Карта Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-послу Азербайджана запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел России запретило 67-летнему экс-послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде въезжать в РФ в течение 50 лет.

Как сообщили Накануне.RU в российском внешнеполитическом ведомстве, решение было принято после того, как Вагабзаде в оскорбительном тоне высказался о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и русском народе. Также запрет касается гражданина Азербайджана Куата Ахметова.

Как отмечает МИД, таким образом продолжается работа против иностранцев, которые "публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом".

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором Исфандияр Вагабзаде выступает с оскорблениями в адрес Жириновского, называя его свиньей и ослом. Жириновский назвал эти высказывания оскорблением всех россиян.

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Теги: Азербайджан, Жириновский, оскорбления



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Ранее 11.08.2021 13:07 Мск Жириновский требует завести дело против экс-посла Азербайджана после слов о "русских свиньях"


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