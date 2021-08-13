Ярмыш может получить два года ограничения свободы

Государственный обвинитель попросил назначить пресс-секретарю российского оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Речь идет о деле о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции протеста 23 января в Москве ("санитарное дело"). Также прокуратура просит оставить Ярмыш под домашним арестом до момента вступления приговора в силу. Об этом сообщается в Twitter Киры Ярмыш, который ведут сторонники Алексея Навального.

Ярмыш была задержана утром 21 апреля. Изначально она получила 10 суток ареста.