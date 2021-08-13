13 Августа 2021
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разлив нефти, нефтяное пятно, Балтийское море (2020) | Фото: Газ-Батюшка

В Каспийском трубопроводном консорциуме идут обыски после разлива нефти

Представители следственных органов проводят обыски на территории Каспийского трубопроводного консорциума по делу о разливе нефти под Новороссийском.

Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, дело переквалифицировано на более тяжкий состав - "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде".

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают загрязненные территории, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются сотрудники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса нефти, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, компания "Каспийский трубопроводный консорциум" обследовала акваторию и не обнаружили в воде никаких остаточных явлений после ЧП.

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Теги: нефть, разлив, экология



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