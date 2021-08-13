13 Августа 2021
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флаги США Украина (2012) | Фото: moscowfacts.ru

Киев и Вашингтон обсудили вовлечение США в переговоры по Донбассу

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников провел встречу в Вашингтоне с директором Совета национальной безопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом.

Стороны обсудили возможность привлечения США к переговорному процессу в Донбассе. Также был затронут вопрос подготовки к визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом, который должен состояться 30 августа.

В Киеве отмечают, что Вашингтон выразил поддержку процессу урегулирования конфликта на Донбассе и инициативе "Крымская платформа".

Как сообщалось, ни Джо Байден, ни Камала Харрис (вице-президент США) не приедут на саммит "Крымская платформа", который собирает в Киеве Владимир Зеленский. Саммит "Крымская платформа" должен пройти в конце августа.

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Теги: США, Украина, Донбасс



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