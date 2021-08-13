Разлив нефтепродуктов: в КТК отрицают остаточное загрязнение моря и берега

В акватории Черного моря вблизи места разлива нефтепродуктов береговая линия и акватория моря чистые, а пробы воды в норме.

Об этом сообщил гендиректор "Каспийского трубопроводного консорциума" Николай Горбань во время встречи с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Как сообщили Накануне.RU в администрации региона, компания обследовала акваторию и не обнаружили в воде никаких остаточных явлений после ЧП. В настоящее время консорциум готовит претензию к поставщику оборудования, на котором произошла авария.

Как сообщило Западное следственное управление на транспорте СКР, в офисе КТК походят обыски.

Выброс нефтепродуктов в море произошел 7 августа, при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

ЧП произошло в шести километрах от берега. Площадь разлива нефтепродуктов у Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз масштабнее, чем сообщалось

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