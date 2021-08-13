WSJ: аферисты пытались подписать соглашения с десятками стран на поставку вакцин

Мошенники связывались с властями стран и отдельных регионов, предлагая им подписать документы на поставку вакцин от коронавируса.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы и свои источники, преступники предлагали властям десятков стран приобрести препараты Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Ряд представителей властей вели переговоры, пока не осознавали, что имеют дело со злоумышленниками.

Известно, что мошенники обращались к властям Нидерландов, Латвии, Франции, Израиля, Чехии, Австрии, Аргентины, Колумбии, Бразилии, Канады и Испании.

Ранее стало известно о том, что ученые из США изучили две вакцины от COVID-19 Moderna и Pfizer американского производства на их эффективность в отношении дельта-штамма.