13 Августа 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

WSJ: аферисты пытались подписать соглашения с десятками стран на поставку вакцин

Мошенники связывались с властями стран и отдельных регионов, предлагая им подписать документы на поставку вакцин от коронавируса.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы и свои источники, преступники предлагали властям десятков стран приобрести препараты Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Ряд представителей властей вели переговоры, пока не осознавали, что имеют дело со злоумышленниками.

Известно, что мошенники обращались к властям Нидерландов, Латвии, Франции, Израиля, Чехии, Австрии, Аргентины, Колумбии, Бразилии, Канады и Испании.

Ранее стало известно о том, что ученые из США изучили две вакцины от COVID-19 Moderna и Pfizer американского производства на их эффективность в отношении дельта-штамма.

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Теги: вакцины, мошенники, коронавирус



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