13 Августа 2021
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&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

В Воронеже произошел взрыв пассажирского автобуса

Газовый баллон взорвался в пассажирском автобусе в Воронеже.

Согласно поступающей информации, в результате происшествия пострадали от пяти до 14 человек. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев, после инцидента он поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков города. Как отметил глава области, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Власти области версию теракта не рассматривают, передает "Интерфакс". По словам водителя автобуса, инцидент произошел в тот момент, когда транспортное средство стояло на остановке, а пассажиры стали входить в "ПАЗ", передает "Москва 24".

По предварительным данным, газовое оборудование было установлено кустарным способом.

По данным Telegram-канал Baza, который ссылается на водителя, транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек. Всего пострадали 16 человек.

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Теги: Воронеж, автобус, взрыв



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