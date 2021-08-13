Уральцы смогут бесплатно приватизировать свои гаражи

С 1 сентября 2021 г. жители Свердловской области смогут бесплатно приватизировать гаражи и землю под ними. Закон о гаражной амнистии упростил оформление прав собственности на капитальные объекты, расположенные в гаражных кооперативах, а некапитальные позволил арендовать по стоимости не выше земельного налога. Как документы понадобятся для приватизации гаража, и как не потерять гараж на торгах, — в материале Накануне.RU.

Закон о гаражной амнистии президент России Владимир Путин подписал в апреле этого года. Упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи и землю под ними вступит в силу с 1 сентября 2021 г. и продлится до 2026 г.

Гаражная амнистия распространяется на:

- капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть то 29 декабря 2004 г.

- некапитальные гаражи, расположенные на земельных участках, предоставленных в свое время гаражному кооперативу на праве постоянного бессрочного пользования.

В случае, если некапитальное строение (например, металлический гараж) находится вне территории кооператива, его фактический пользователь не сможет оформить право собственности. Вместо этого он получит право аренды по стоимости не выше земельного налога, пояснил начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина.

Под гаражную амнистию не попадут:

- гаражи, которые относятся к участку под индивидуальное жилищное строительство,

- относящиеся к садовому дому,

- подземные гаражи под многоквартирными домами,

- гаражи, возведенные по договору о долевом участии в строительстве.

По словам заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григория Сурганова, сегодня в России около 4 млн гаражей, в Екатеринбурге — 647 кооперативов и 10-15 тыс. гаражей.

Чтобы оформить право собственности на гараж и участок под ним, заявителю достаточно будет одного из документов об обретении прав. Это может быть решение о предоставлении земельного участка, справка о выплате пая, свидетельство о праве на наследство, документ купли-продажи гаража. Также при отсутствии проекта межевания понадобится схема расположения земельного участка.

"Если участок не стоит на кадастровым учете, либо стоит не в тех границах, которые нужны заявителю, он прикладывает заявление о предоставлении земельного участка и документ. Это может быть землеотводный документ советского периода о передаче земли лицо или кооперативу. Если документы отсутствуют, заявитель может подтвердить свое право договором на технологическое подключение своего гаража к сетям, старым технологическим паспортом, квитанцией по выплате паевого взноса или иными документами", — добавила Ольга Заварыкина.

Заявления на оформление гаражей в собственность будет принимать министерство по управлению государственным имуществом. После согласования ведомство направит план межевания и технологический план в управление Росреестра для постановки земельных участков на учет.

Это бесплатно. Поскольку гражданин не обращается напрямую в Росреестр, ему не придется выплачивать пошлину.

"Если к нам обращается уполномоченный орган, то мы регистрируем права собственности без взимания пошлины", — отметила начальник правового отдела управления Росреестра по Свердловской области Юлия Лескина.

Закон о гаражной амнистии сделал процедуру простой и понятной для граждан, уверены чиновники. До его принятия законодательство не позволяло оформить в собственность гараж, пока не оформлены права на земельный участок под ним. Теперь эти два процесса происходят одновременно.

Еще одна новация, которую привнес законопроект — это льготы для инвалидов. "Закон предусмотрел первоочередное право на предоставление земельного участка для размещения гаража в аренду и без торгов", — рассказал Григорий Сурганов.

Однако прежде чем пытаться приватизировать гараж, заявителю важно убедиться, что его права на гараж зарегистрированы в Росреестре, иначе он может лишиться имущества, которое долгие годы считал своим, заметила Юлия Лескина.

"Многие считают, что документов от нотариуса достаточно, но необходимо обязательно зарегистрировать права. Если они не возникли, то человек не может распорядиться объектом недвижимости", — подчеркнула она.

Так одна заявительница осталась без гаража: при банкротстве юридического владельца объект ушел на торги и достался третьему лицу. Теперь в ситуации будет разбираться суд, рассказала Лескина.