Пакдемирли: В Турции не осталось ни одного непотушенного пожара

На территории Турции успешно были потушены все действующие пожары. Об этом в своем Twitter написал министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Напомним, что около недели назад в Турции арестовали шестерых подозреваемых в поджогах лесов на юге страны. 2 августа силовики задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые устроили пожар в районе города Милас провинции Мугла. Еще три человека были арестованы в Бодруме. Они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар.

До этого ответственность за поджог лесов взяла на себя организация "Дети огня", признанная в Турции террористической. По данным местного издания Yeni Şafak, организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана официальной Анкарой террористической. В заявлении организации говорится, что члены "Детей огня" пошли на поджоги лесов, потому что "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".