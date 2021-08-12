13 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
море, туризм, лодка, Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Пакдемирли: В Турции не осталось ни одного непотушенного пожара

На территории Турции успешно были потушены все действующие пожары. Об этом в своем Twitter написал министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Он также добавил, что с 28 июля, когда был зафиксирован первый из крупных пожаров, под контроль было взято 299 очагов и 54 турецких провинциях. До этого сообщалось, что в результате пожаров погибло восемь человек, а число пострадавших превысило 860 человек.

Напомним, что около недели назад в Турции арестовали шестерых подозреваемых в поджогах лесов на юге страны. 2 августа силовики задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые устроили пожар в районе города Милас провинции Мугла. Еще три человека были арестованы в Бодруме. Они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар.

До этого  ответственность за поджог лесов взяла на себя организация "Дети огня", признанная в Турции террористической. По данным местного издания Yeni Şafak, организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана официальной Анкарой террористической. В заявлении организации говорится, что члены "Детей огня" пошли на поджоги лесов, потому что "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

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Теги: Турция, пожар



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