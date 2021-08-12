Талибы* взяли под контроль третий по величине город в Афганистане - Герат

Террористическое движение "Талибан"* захватило третий по величине город в Афганистане - Герат. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности. По его словам, правительству пришлось отступить.

Напомним, что до этого организации уже удалось захватить значительную часть территории и границы страны, среди которой столицы девяти провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан

Сегодня под контроль также был взят и Кандагар, а по заявлению талибов* захвачены были также основные районы города Газни, центра одноименной провинции на юго-востоке Афганистана.

Напомним, что еще сегодня власти Афганистана были готовы предложить талибам* "участие в управлении страной в случае прекращения насилия и военных действий". Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в эфире радио "Эхо Москвы".

*талибы, "Талибан" – террористическое движение, запрещено в России.