Оргкомитет допустил всех российских паралимпийцев до участия в Играх в Токио

В Оргкомитете летних Паралимпийских игр в Токио допустили к участию всех 432 членов делегации и спортсменов команды Паралимпийского комитета России. Об этом во время пресс-конференции заявил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

По его словам, новость об этом пришла в среду - 1 августа. Более того, членам команды ПКР дали разрешения проводить только два ПЦР теста, вместо четырех - за 96 и 72 часа.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Японии с 24 августа по 5 сентября. От России выступит 242 спортсмена в 19 видах спорта из 22. К сожалению команде придется выступать без национального гимна и флага, однако на церемонии награждения спортсмены поднимут флаг ПКР под фрагмент концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Напомним, что 9 августа Владимир Путин в режиме видеоконференции "проводил" в Японию российских паралимпийцев. Президент напутствовал их словами о надеждах на победы спортсменов, которые теперь должны поддержать достижения олимпийцев