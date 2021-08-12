12 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
мигалки (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге проводят проверку по факту гибели мужчины в результате взрыва на Уралмаше

В Екатеринбурге в результате взрыва в квартире пятиэтажного дома на Уралмаше погиб человек. 60-летний хозяин квартиры, в которой произошло воспламенение газовоздушной смеси, получил ожоги 90% тела и был доставлен в больницу, где и скончался. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, инцидент произошел 5 августа текущего года на первом этаже многоквартирного дома по ул.Стахановской. Хозяина квартиры обнаружили на кухне. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен комплекс экспертиз. В настоящее время представители МВД совместно с МЧС и СКР отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием

"Мужчину спас случайный прохожий, "скорая помощь" доставила пострадавшего в городскую больницу № 23, но в последующем он был перевезен в ОКБ № 1. Оперуполномоченные уголовного розыска прибыли в клинику, чтобы опросить мужчину и установить точную причину случившегося. Однако сделать это не представлялось возможным, так как у него было 90% ожогов тела. Пострадавший находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, без сознания. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили перерезанный на семь сантиметров шланг от трубы к газовой плите", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, погибший проживал в квартире один, поскольку его супруга умерла несколько лет тому назад. Сын живет отдельно и 2 августа навещал отца последний раз, в тот день мужчина был трезвый, порядок в доме нарушен не был. Пострадавший нигде не работал и судимостей не имел. Свет в квартире, по предварительным данным, был отключен за неуплату.

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Теги: Уралмаш, квартира, взрыв, смерть



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