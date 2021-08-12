12 Августа 2021
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Общество В России
Пожары в Якутии (2021) | Фото: t.me/bazabazon / телеграм-канал Baza

WWF хочет собрать 4,2 млн рублей на тушение пожаров в Якутии

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России объявил о сборе средств на помощь в тушении пожаров на заповедных зонах в Якутии. Как сообщили Накануне.RU в самом фонде, планируется собрать не меньше 4,2 млн руб., которое пойдет на оборудование для борьбы с огнем.

Только за текущий год от огня в регионе пострадало свыше 9 млн га, что приравнивается к территории Португалии. С начала пожарного сезона было зарегистрировано 108 лесных пожаров на особо охраняемых территориях, 85 из которых уже удалось потушить. 

Как сообщает РИА Новости, на собранные деньги WWF собирается передать заповедникам: вездеходную технику, как снегоболотоход "Трэкол", квадроцикл "Сокол", моторные лодки для переброски мобильных бригад к местам горения, мотопомпы "Спрут" для переброски воды при отсутствии водоемов на дальние расстояния, квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom для мониторинга распространения лесных пожаров и координации действий групп пожаротушения, тракторы МТЗ и ДТ с плугом для прокладки качественных минерализованных полос и другое оборудование.

Напомним, из-за сильной задымленности аэропорты Якутска и Мирного работают в ограниченном режиме. Кроме того, плохая видимость для судов на реке Лена осложняет северный завоз. В Якутске могут сделать укороченными либо выходными рабочие дни, когда в городе наблюдается сильная задымленность - с такой просьбой к мэру города Евгению Григорьеву обратился глава республики Айсен Николаев.

При этом сегодня стало известно, что Минздрав РФ отправит в Якутию специалистов федеральных центров для оказания помощи жителям республики, которые страдают из-за дыма лесных пожаров. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Теги: WWF, сбор средств, Якутия, пожары, оборудование



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