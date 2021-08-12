Глава Харьковской области Тимчук покинула свой пост

Глава Харьковской областной администрации Айна Тимчук покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению", - говорится в указе, подписанным главой государства

Вслед за этим распоряжением Зеленский подписал указ №356/2021, который обязует "временно возложить исполнение обязанностей председателя ХОГА" на Александра Скакуна, который занимает должность заместителя председателя.