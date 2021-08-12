Пригожин посоветовал журналистам «Медузы» посмотреть фильм «Солнцепек»

Сотрудница «Медузы»* Лилия Яппарова обратилась к бизнесмену Евгению Пригожину с вопросом, финансировал ли он съемки фильма «Солнцепек».

«У Евгения Викторовича нет информации, финансировал ли он съемки «Солнцепека». Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил «заказчика» за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно», — ответила пресс-служба «Конкорда».

В своем ответе предприниматель посоветовал журналистке посмотреть кинокартину и обратить внимание на персонажа Игоря Бурова, отличающегося антироссийским настроем. Специально для сотрудницы «Медузы» к ответу были прикреплены файлы с выдержками из фильма.

«И публикуем отдельный вопрос от Евгения Викторовича: «Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег Вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа?» — процитировала Пригожина пресс-служба.

Напомним, накануне в Петербурге состоялся закрытый премьерный показ фильма «Солнцепек», рассказывающий о событиях в Луганске в 2014 году. Зрители оценили жесткость кинокартины, однако признали, что ее создателям пришлось пойти на это, чтобы показать правду о происходившем там 7 лет назад.

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