Петербургский избирком планирует снять партию «Родина» с выборов

Как сообщил Telegram-канал АНП — агентство новостей политики , сегодня пройдет заседание Петербургской избирательной комиссии. И первым на повестке у комиссии стоит вопрос об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга региональному отделению партии «Родина».

Такое решение комиссии не вполне понятно, потому что как раз «Родина» собирала подписи вживую, в отличие от тех же «Новых людей» или РПСС. И если это решение городского избиркома пройдет на голосовании, партия планирует обратиться в ЦИК.

И для председателя петербургского избиркома Чечиной, а также вице-губернатора по внутренней политике Бельского это станет основной проблемой, поскольку Центризбирком, вероятнее всего, отменит решение Горизбиркома.

Сейчас Чечина и Бельский пытаются повлиять на решение главы ЦИК Эллы Памфиловой через Администрацию Президента. Однако АП нет смысла вступаться за них и втягиваться в проблемы, созданные городскими регионалами на пустом месте. Тот же Бельский в 2020 году заявлял, что будет решать любые выборные проблемы технологично и легитимно, а сейчас почему-то просит помощи по рядовому случаю.

Выход этой проблемы на федеральный уровень станет «подставой» для нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перед Кремлем. Если партия «Родина» обратится в Верховный суд, то губернатор может остаться без поддержки.

У председателя ЦИК Памфиловой к Беглову отношение напряженное еще со времени выборов 2019 года, о чем она напомнила недавно, после обращения к ней кандидата от «Родины» Татьяны Булановой. Поэтому отстаивать интересы губернатора и его протеже в лице Чечиной в Верховной суде она точно не будет.

Бельский пытается задействовать в предвыборных играх чиновников федерального уровня, однако ни к чему хорошему это не приведет. Из-за страха Смольного перед партией «Родина» подчиненные Беглова совершают много ненужных и опасных действий, которые могут привести к глобальной турбулентности власти.