"Беглецы готовились": в профсоюзе МВД рассказали, почему так долго ищут сбежавших из изолятора в Истре

Уже почти неделю силовики ищут сбежавших из истринского изолятора временного содержания подследственных. И только сегодня удалось задержать двоих, третий сдался сам. Тем не менее, на свободе остается самый опасный из сбежавших - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. МВД России объявило награду в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет поймать его.

Председатель профсоюза правоохранительных органов, общественный эксперт ГУВД Москвы Алексей Лобарев считает, что беглецы тщательно готовились к побегу.

"Из моей оперативной практики: сутки - двое обычно разыскивают. Но здесь, видимо, беглецы готовились к побегу. Это, конечно, осложняет поиск. Теперь (после поимки троих сбежавших – прим. ред.) будет полегче в организации розыска. Выясняется сразу организатор побега, определяются пособники и подстрекатели, роль участников, планы убежавших. Всё это помогает быстрее найти убежавших", - заявил эксперт в эфире радио "Говорит Москва".