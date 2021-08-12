Пермский край получит 30 миллионов на лекарства для ветеранов и чернобыльцев
Правительство РФ выделило регионам 1,6 млрд руб. на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготников, передает корреспондент Накануне.RU.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Текст постановления опубликован на сайте кабмина. По документу, Пермский край получит 30,4 млн руб.
Деньги пойдут на бесплатные лекарства участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.